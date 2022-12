Milan a Dubai: le notizie su Ibrahimovic e Maignan. Domani l’Arsenal

Scattato ieri il ritiro del Milan a Dubai. Il report su Zlatan Ibrahimovic e Mike Maignan. Domani pomeriggio prima amichevole dei rossoneri

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli che ha iniziato ieri il ritiro a Dubai in vista della seconda parte di stagione. Ha viaggiato con il gruppo verso gli Emirati Arabi Uniti anche Zlatan Ibrahimovic, tra i primi a scendere dal pullman per l'allenamento che, nel pomeriggio, ha aperto il training camp rossonero.

Milan, per Ibra e Maignan allenamento a parte — Ibra, però, non si è visto in campo, a differenza degli altri reduci da lunghi infortuni. L'attaccante svedese è rimasto in palestra. A Dubai, però, intensificherà il lavoro ed aumenterà i carichi. Un percorso già concordato in partenza e che, come destinazione, ha il suo ritorno in campo, in campionato, entro il mese di febbraio.

Parte di allenamento in palestra e parte in campo (con tabella personalizzata), invece, per il portiere Mike Maignan. Lo staff del Milan non vuole forzare troppo dopo il duplice infortunio muscolare al polpaccio che ha messo fuori causa l'estremo difensore transalpino da fine settembre. A parte si sono allenati anche Alessandro Florenzi, Junior Messias, Davide Calabria e Brahim Díaz.

Domani doppia seduta di allenamento. Quella pomeridiana sarà a porte chiuse. Pioli sperimenterà la formazione per la prima delle due amichevoli di lusso che il Milan terrà in questa sua permanenza a Dubai. Domani, alle 15:00 ora italiana (con diretta Sky e DAZN), il Milan affronterà l'Arsenal capolista in Premier League all'Al-Maktoum Stadium. Previsti 15mila spettatori, impianto sold out.