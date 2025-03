Si torna in campo dopo la sosta. Il Milan si prepara alla delicata sfida di campionato contro il Napoli in vista di un rush finale a dir poco fondamentale per la rincorsa al quarto posto. La qualificazione alla prossima Champions League risulta troppo importante, sia sportivamente che economicamente, e i rossoneri devono affrontare gli ultimi impegni... senza pensieri. Come analizzato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, il Milan si affaccia a questo impegno contro gli azzurri con Santiago Gimenez. L'attaccante messicano è tornato ad allenarsi in gruppo smaltendo così la botta alla caviglia subita durante un match con il suo Messico.