Milan, rinnovo Leao: possibile una soluzione ‘ponte’

Milan, le ultime sul rinnovo di Leao

Il QS questa mattina prova ada analizzare ancora una volta la situazione legata al rinnovo di Rafael Leao. La volontà di andare avanti ci sarebbe da entrambe le parti ma tutto il problema relativo alla multa da pagare allo Sporting complica le cose tanto che per trovare un po' di respiro, secondo il QS, ci sarebbe la possibilità di un rinnovo-ponte che possa dare più tempo per trovare una soluzione a lungo termine. Milan e Leao continuano a trattare alla ricerca di un accordo che possa accontentare tutte le parti in causa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Mazzocchi obiettivo: Adli la chiave