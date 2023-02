Milan, segna e rinnova: il futuro rossonero di Olivier Giroud

Milan, vicino il rinnovo di Olivier Giroud

Il Milan, si legge, vorrà tenersi stretto Giroud ancora per un anno. La contrattazione per il suo prolungamento sarebbe ad un passo dalla conclusione, ballerebbero circa 200-300 mila euro per arrivare all'accordo definitivo. Nei prossimi giorni ci potrebbe essere l'ultimo atto prima della firma sul rinnovo di un anno, Giroud potrebbe guadagnare 3,5 milioni di euro fino al 30 giugno 2024. Non è mai stato in discussione il suo prolungamento, il francese ha sempre voluto proseguire l'avventura in rossonero e presto potrebbe arrivare la firma in sede.