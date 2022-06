Milan, pronti i rinnovi di Maldini e Massara. Gazidis ai saluti | News

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto sui rinnovi in casa Milan. In particolar modo, il quotidiano torinese si concentra sul futuro di Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis. Per quanto riguarda i primi due, ci sono sul piatto due ipotesi di rinnovo. La prima prevede un contratto biennale con opzione per il terzo; la seconda prevede un contratto di tre anni. Pur essendo arrivati a scadenza di contratto, il matrimonio tra il Milan e i due dirigenti si farà.