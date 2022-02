Milan, rimonte subite e punti persi: Ibrahimovic per risalire la china

Brutto momento per il Milan: quanto è mancato Zlatan Ibrahimovic al Diavolo! Lo svedese tornerà in campo contro il Napoli

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del Milan e di Zlatan Ibrahimovic, stella della formazione rossonera. Questo perché entrambi sono attesi da un periodo molto impegnativo, che dirà moltissimo sulle ambizioni del Diavolo di Stefano Pioli e sul futuro dell'attaccante svedese.

Il Milan e l'Inter rimangono in testa alla classifica di Serie A, ma hanno l'affanno. I rossoneri, domenica 6 marzo, alle ore 20:45, proprio dopo aver affrontato i nerazzurri nel derby di Coppa Italia, saranno di scena allo stadio 'Diego Armando Maradona' nel big match da titolo contro il Napoli, l'altra squadra che contende lo Scudetto alle milanesi.

Il momento del Diavolo (così come quello dei nerazzurri) è negativo. Tanti giocatori sembrano essere lontani dalla forma psico-fisica migliore. Chi per questioni contrattuali (Franck Kessié), chi per motivi di campo (Junior Messias, Brahim Díaz, Ante Rebic). In questo Milan, ha evidenziato il quotidiano torinese, pesa l'assenza di Ibrahimovic.

È vero: senza Ibrahimovic il Milan, in questa stagione, ha avuto la media-punti più alta. Ora, però, che i rossoneri sono tornati in testa alla classifica, mancano ad Alessio Romagnoli la leadership di Zlatan e la capacità, innata per Ibra, di mantenere alto il livello di attenzione e cattiveria. Manca, in pratica, la mentalità vincente dello svedese.

Probabilmente, con Ibrahimovic in campo, il Milan avrebbe battuto sia Salernitana sia Udinese. Il Diavolo, ha ricordato 'Tuttosport', ha buttato via 12 punti contro le squadre della seconda metà della classifica (ne ha conquistati finora 33 sui 45 disponibili) e, tra l'altro, i rossoneri soffrono anche del 'virus delle rimonte'.

Tra Serie A e Champions League, in stagione, il Milan ne ha subite già 10. Il Milan, insomma, ha il 'braccino'. Oppure ha perso quel senso di spensieratezza di inizio stagione, spazzato via dalle pressioni del primato. Proprio per quello, d'ora in avanti, il Milan non potrà prescindere da Ibrahimovic. Che si prepara a tornare a Napoli per risolvere, come al solito, tutti i problemi del Diavolo. Milan, 30 milioni per un top player: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI