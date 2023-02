Il Milan rimette Ibrahimovic nel suo motore: è pronto al rientro

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è guarito ed è finalmente tornato a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli. Il punto

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, tornato ad allenarsi ieri in gruppo a Milanello e, pertanto, in odore di convocazione del tecnico Stefano Pioli per la sfida di venerdì sera a 'San Siro' contro il Torino di Ivan Juric.

Milan, Ibrahimovic è pronto per tornare in campo — Ibrahimovic è una carta che il Milan può dunque calare in un momento in cui le difficoltà sono evidenti. Mai, da quando Ibra veste la maglia rossonera, era capitato un momento così critico. Rispose, come si ricorderà, nel gennaio 2020, alla chiamata del Diavolo quando le cose stavano precipitando e fu tra i principali artefici della risalita.

C'è stato, poi, un altro Scudetto, nel maggio 2022, dopo quello del 2011, così come Zlatan aveva promesso al popolo rossonero affamato di nuovi successi. Ora Ibrahimovic rientra in un Milan che ha toccato il fondo e, sebbene abbia 41 anni compiuti, ha esperienza e classe tale da poter ancora dire la sua nella squadra di Pioli e in Serie A.

Sarà impiegabile soltanto in Serie A. Ma tornerà utilissimo — In Milan-Torino il Diavolo cercherà di uscire dal tunnel in cui si è infilato e per Ibrahimovic scatterà, ha commentato il 'CorSport', la grande occasione di rientrare nel giro. Comincerà, naturalmente, dalla panchina, ha pochi minuti nelle gambe. Ma già la sua presenza in distinta sarà importante per tutto il gruppo rossonero.

Ha segnato il suo ultimo gol il 9 gennaio 2022, in occasione di Venezia-Milan 0-3 ed ora torna, affiancandosi a Olivier Giroud e Rafael Leao, per contribuire a rilanciare la squadra che più di tutte in carriera ha amato. Sarà impiegabile soltanto in campionato, visto che non figura in Champions League. Ma con Giroud, Leao e Ante Rebić diffidati, il rientro arriva nel momento giusto.