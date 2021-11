Milan, rientra Tomori: in campo mercoledì a ‘Marassi’ | Serie A News

Fikayo Tomori, assente ieri in Milan-Sassuolo a 'San Siro', tornerà in campo mercoledì sera per il turno infrasettimanale contro il Genoa

Daniele Triolo

Fikayo Tomori non ha giocato ieri pomeriggio a 'San Siro' in occasione di Milan-Sassuolo, partita della 14^ giornata della Serie A 2021-2022, terminata 1-3 per i neroverdi.

Tomori, per via di un problema al muscolo otturatore dell'anca, ha saltato già tre partite: Fiorentina-Milan 4-3, poi Atlético Madrid-Milan 0-1 in Champions League e, come detto, la gara di ieri contro il Sassuolo.

Secondo quanto riferito, però, da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Tomori farà il suo rientro mercoledì sera, a 'Marassi', in occasione di Genoa-Milan. Sarà il turno infrasettimanale di campionato contro la squadra allenata dall'ex Andriy Shevchenko.

Dovrebbe giocare, vista la squalifica di capitan Alessio Romagnoli, in coppia con Simon Kjær.