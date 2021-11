Milan-Sassuolo 1-3: gol e highlights (14^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Milan-Sassuolo, gara valida per la 14^ giornata di Serie A. Pomeriggio da dimenticare, testa già alla prossima partita

Un pomeriggio iniziato bene, ma finito nel peggiore dei modi. Eppure sembrava che il pomeriggio del Milan fosse decisamente in discesa grazie al gol di Alessio Romagnoli dopo 20 minuti. Da qui in poi, però, i rossoneri sono praticamente usciti fuori dal campo. Merito del Sassuolo, che ha trovato subito il pareggio con il capolavoro di Gianluca Scamacca e il vantaggio grazie all'autorete di Simon Kjaer nel primo tempo. Nessuna reazione nella ripresa e dunque i neroverdi ne hanno approfittato con il solito Domenico Berardi. Importante voltare subito pagina e pensare al Genoa. Ecco gol e highlights della partita in questo video pubblicato dal Milan su YouTube. Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>