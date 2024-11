Milan, dalla Champions League quasi 20 milioni per il mercato? Ecco come

Questa sera ci sarà Slovan Bratislava-Milan , partita valevole per la 5^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 . I rossoneri hanno un calendario favorevole in Europa per c'entrare i primi otto posti nella maxi classifica finale e passare direttamente agli ottavi di finale. Un risultato che potrebbe essere molto importante per le classe del Milan . Ecco il motivo.

Champions League, Milan: quattro vittorie per 20 milioni. E sul mercato...

Diciannove milioni e quattrocentomila euro, scrive 'La Gazzetta dello Sport'. Questi sono i motivi economici che spingono il Milan a qualificarsi tra le primo otto della maxi classifica della Champions League. Ad ogni squadra che raggiunge gli ottavi, in fatti, è previsto un corrispettivo Uefa di 11 milioni di euro. E il Milan ha la grande possibilità di vincere le ultime quattro partite previste per la prima fase. E allora, dall’Uefa potrebbero arrivare altri premi: 2,1 milioni per ogni vittoria, un ipotetico totale di 8,4. Oltre a incassi da botteghino e market pool. Oggi lo Slovan Bratislava, l’11 dicembre la Stella Rossa (0 punti), il 22 gennaio il Girona (3), ultima in casa della Dinamo Zagabria. Con quattro vittorie il Milan toccherebbe 18 punti, cifra che nelle previsioni garantisce l’arrivo nelle prime otto e qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. Un bonus da quasi 20 milioni che potrebbe essere speso sul mercato anche a gennaio. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Torna Tonali? Il sogno può essere realtà: ecco come