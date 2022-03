Milan, ricavi in aumento del 40% in 6 mesi. Lo Scudetto vale 90 milioni

Ieri CdA del Milan: ricavi in aumento del 40% rispetto alla precedente stagione ed utile di 3 milioni di euro nel primo semestre del 2022

Daniele Triolo

Il Milan è protagonista, sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, per via delle ottime notizie scaturite dal Consiglio d'Amministrazione di ieri del club di Via Aldo Rossi. Il Milan, infatti, ha chiuso il primo semestre della stagione 2021-2022 in utile di 3 milioni di euro. E, più importante, con un aumento dei ricavi del 40% rispetto al primo periodo del primo semestre della stagione 2020-2021.

Un miglioramento netto, nei conti, che il Milan confida di consolidare ulteriormente al termine della stagione. Riducendo il passivo di bilancio che, nel 2020, era di 194,6 milioni di euro e che, nel 2021, era già sceso a 96,7 milioni di euro. L'obiettivo è quello di arrivare ad un passivo di 50 milioni di euro per il 2022. Di modo da vedere, finalmente, la luce in fondo al tunnel del risanamento.

L'eventuale vittoria dello Scudetto, secondo la 'rosea', farebbe da 'amplificatore'. Perché, oltre a concedere un guadagno aggiuntivo in termini di incassi da diritti tv, per un totale di 20 milioni di euro circa, dal punto di vista sportivo attrarrebbe nuovi campioni a giocare a 'San Siro' con la maglia rossonera.

Inoltre, vincendo lo Scudetto 2022, al Milan spetterebbero altri 3 milioni di euro per la partecipazione alla finale della Supercoppa Italiana (alla quale, comunque, il Diavolo potrebbe accedere anche vincendo la Coppa Italia). Disputare, quindi, la Champions League da Campioni d'Italia in carica equivale a poter arrotondare l'assegno che si riceve dalla UEFA.

Vincere il titolo, ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport', porta in dote una quota maggiore di introiti legati al market pool, ossia al valore dei diritti tv sul mercato italiano. Con un Milan al primo posto, sarebbero 8 i milioni in più nelle tasche del club di Via Aldo Rossi. Essere costantemente presenti in Champions migliora poi il ranking del club e ciò si ripercuote in maggiori entrate alla voce “risultati storici”.

La sola partecipazione alla Champions porta in dote un assegno da 15,64 milioni di euro. Ai quali, come noto, si aggiungono 2,8 milioni per ogni vittoria e 930mila euro per ciascun pareggio nella fase a gironi. Il regalo per la qualificazione agli ottavi è di 9,6 milioni di euro, l’accesso ai quarti vale 10,6, in semifinale se ne aggiungono 12,5, in finale 15,5, mentre al club vincitore ne spettano altri 4,5. Nella stagione attuale il Milan – eliminato ai gironi – dovrebbe portare a casa tra i 40 e i 45 milioni. Mentre nella successiva, considerando il titolo di Campione d’Italia e ipotizzando almeno l’approdo agli ottavi, il premio potrebbe crescere di 20-25 milioni di euro!

I conti del Milan stanno migliorando sensibile perché, dalla stagione 2019-2020 a quella 2020-2021, il club ha aumentato i ricavi del 25%. È passato da un incasso di 52,2 a 65,2 milioni di euro. Da agosto 2021 ad oggi, il Milan può contare su 26 nuove partnership. L’ultima ha portato il primo sponsor retro maglia della storia della società, un altro ancora sulle maniche. Cucirsi lo scudetto sul petto potrebbe avere un impatto positivo sull’immagine da monetizzare nella successiva tornata contrattuale.

Potrebbero, infine, arrivare nuovi partner sulla maglia (la Lega Calcio consente di esporre quattro loghi) in caso di vittoria del titolo: in questa area di business si può stimare una crescita dei ricavi tra i 10 e i 15 milioni di euro. Lo Scudetto, insomma, porterebbe sì onore e gloria, ma anche molto denaro.

