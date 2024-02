Passerini: “Milan, la strada per la finale è lunga. Leao risponde”

Milan, Passerini sull'Europa League

"Inizia nel migliore dei modi l’avventura in Europa League del Milan, che blinda la qualificazione agli ottavi con un fiammante 3-0 al Rennes che consentirà di gestire con un certa serenità la gara di ritorno, giovedì prossimo in Bretagna. Per evitare guai basterà giocare con la stessa mentalità mostrata ieri a San Siro. 5 vittorie nelle ultime 6 partite, a conferma di uno stato di forma eccellente. La strada verso la finale di Dublino del 22 maggio e il suo bottino complessivo da 40 milioni di euro è lunga, lunghissima. Ma per iniziare il cammino nel modo giusto, Pioli ha fatto bene ad affidarsi ai suoi uomini migliori. Chiaro il messaggio: ora che il posto Champions 2024/25 è quasi al sicuro, arrivare fino in fondo all’Europa League è una priorità. L’Europa chiama, Rafa risponde: in campionato non segna da settembre, ma il profumo di coppa è un elisir". LEGGI ANCHE: Milan, l'urlo di Leao scaccia via le critiche. Con Theo è una gioia per tutti