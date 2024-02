Rennes-Milan, Passerini: “C’è inquietudine. Leao dovrà…”

Il Milan si prepara al ritorno dei playoff di Europa League contro il Rennes . I rossoneri devono cercare di mantenere il vantaggio di tre reti, per andare avanti nella competizione. Della partita ne ha parlato anche Carlos Passerini, giornalista de 'Il Corriere della Sera'. Ecco il suo parere in particolare su Leao e non solo.

Rennes-Milan, il parere di Passerini

"Tre gol di vantaggio sono abbastanza? Se fino a domenica scorsa nessun milanista si sarebbe fatto sfiorare dal dubbio, dopo i quattro gol presi a Monza un po’ di (legittima) inquietudine c’è. Il Rennes visto sette giorni fa a San Siro non dava la sensazione di aver la forza per l’impresa, ma per conquistare senza rischiose tribolazioni il passaggio agli ottavi di Europa League — domani a Nyon alle 12 il sorteggio — il Diavolo dovrà a tutti i costi evitare stasera blackout come quello clamoroso in Brianza, dove nel primo tempo di fatto non si è presentato. Ripetere lo stesso errore qui nel ribollente Roazhon Park, davanti a 30mila agguerriti bretoni che credono nella storica rimonta, potrebbe costare caro".