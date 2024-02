Rennes, la difesa del Milan è perforabile: ecco le possibili cause

'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sulla partita tra il Rennes e il Milan, valida per il ritorno dei playoff di Europa League. Le cifre dimostrano quanto la difesa del Milan sia perforabile. In Serie A ha subito 31 gol in 25 partite, come il Genoa di Gilardino. Nella classifica delle squadre meno battute il Milan è soltanto 11°, viene dopo Inter (12 reti incassate), Juventus (17), Torino (20), Atalanta e Bologna (23), Lazio (26), Fiorentina (29), Napoli (28), Monza e Roma (30). I “clean sheet”, le partite chiuse a reti inviolate, sono stati 9, come quelli del Monza. I tiri in porta concessi sono stati 103: dieci squadre ne hanno permessi di meno. Neppure in Champions è andata bene, 8 i gol presi nelle sei partite della fase a gironi, con inevitabile eliminazione.