Milan, rendimento orribile a ‘San Siro’ nel 2021: i numeri | News

'San Siro' la casa del Milan? No, a giudicare dai risultati dei ragazzi di Stefano Pioli tra le mura amiche nel nuovo anno: 50% di sconfitte!

Il Milan , ieri pomeriggio, ha pareggiato per 1-1 a 'San Siro' contro la Sampdoria , vedendo scappare l' Inter a +8 (con una gara in meno) e, soprattutto, ora sente il fiato sul collo delle inseguitrici per un posto nella prossima Champions League . Se la posizione Champions del Diavolo, che sembrava consolidata, è tornata a serio rischio lo si deve al rendimento orribile dei rossoneri tra le mura amiche.

Il Milan non vince a 'San Siro', a conti fatti, dal 7 febbraio scorso, giorno di Milan-Crotone 4-0. Urge, necessariamente, invertire nuovamente la tendenza se si vuole evitare di veder fallire una stagione partita sotto i migliori auspici.