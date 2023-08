Milan, svolta a centrocampo: Reijnders e Loftus-Cheek fanno la differenza

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampo del Milan ha trovato due nuovi padroni in Reijnders e Loftus-Cheek

La dualità di Tijjani e Ruben

Il centrocampista olandese porta giocate e passaggi illuminanti, tutto a testa sempre alta. Non disdegna la fase difensiva e anche le scelte più semplici appaiono come grandi idee. Il pallone con Reijnders va sempre in avanti, all'attacco, e proprio per questo sorprende il dato che lo ha visto sbagliare solo 4 passaggi nelle due partite finora giocate dal Milan. Loftus-Cheek, invece, è un giocatore di potenza, meno affascinante del compagno di reparto, ma più pratico nel lavoro in doppia fase.