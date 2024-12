'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, sia reduce da 7 gol segnati nelle ultime 8 partite. Mica male per uno che corre come un mediano, ha i tempi di inserimento della mezzala offensiva, tratta il pallone come un trequartista e calcia in porta come una punta.