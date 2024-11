Milan-Reijnders, avanti insieme: “È uno dei club più belli del mondo”

Serie A e Champions League, il parere dell'olandese

Reijnders, nella sua recente intervista sul suo futuro, ha anche parlato di varie tematiche inerenti l'attualità in casa Milan. «Serie A? Non penso sia troppo tardi per lo Scudetto. Ci sono poche squadre in pochi punti. Il Milan sta evolvendo come squadra e le cose miglioreranno», ha spiegato il giocatore olandese. Che, per quanto riguarda la Champions League, ha aggiunto: «Abbiamo il destino nelle nostre mani, il nostro obiettivo però è quello di finire tra le prime otto. L'unico modo per riuscirci è vincendo le partite».