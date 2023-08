L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del Milan e in particolare delle partite in rossonero del centrocampista Tijjani Reijnders

Reijnders prende per mano il Milan

Tijjani Reijnders, si legge, ha già dimostrato in queste prime amichevoli estive di poter essere l’uomo giusto per dettare i tempi della squadra rossonera. Reijnders in queste prime uscite stagionali è stato schierato a sinistra in un centrocampo a tre uomini, e da quella zona di campo ha fatto girare la squadra. Il Milan ha investito 20 milioni più bonus per l'olandese.