Milan, Reijnders già leader del centrocampo: le geometrie dell’olandese

Il Milan ha trovato un nuovo leader in mezzo al campo e il suo nome corrisponde a quello dell'olandese Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders è arrivato da poco al Milan. Dopo la dolorosa cessione di Sandro Tonali, i rossoneri hanno rivoluzionato un intero centrocampo. Tale cambiamento passa anche per l'olandese che è arrivato assieme a Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah. Il classe '98 nella sfida contro il Monza andata in scena ieri, martedì 8 agosto 2023, valevole per il trofeo Silvio Berlusconi, è stato sicuramente uno degli MVP della gara.