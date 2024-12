E così è stato. Nel giro di poco più di un anno, Reijnders ha sensibilmente innalzato il suo rendimento con la maglia del Milan. Ha avuto il primo approccio con Stefano Pioli , ora con Paulo Fonseca è cresciuto in maniera esponenziale. Fino a diventare, in termini di gol e assist, il migliore del Milan con Christian Pulisic .

Fin qui, infatti Reijnders ha segnato 7 gol nelle ultime 8 partite tra Serie A, Champions League e Coppa Italia: ha lasciato il proprio marchio in ogni competizione. Il dato curioso? L'olandese, ha evidenziato il quotidiano romano, è il giocatore del Milan che ha segnato più gol in casa in tutte le competizioni in questa stagione (5); inoltre, nessun centrocampista della Serie A ha realizzato più reti casalinghe dell'ex AZ Alkmaar nella stagione 2024-2025 tra campionato e coppe.