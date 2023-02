Milan, la via di RedBird è chiara: dati e algoritmi usati per il mercato | News

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla dei dati e degli algoritmi che vengono utilizzate dalle società di calcio per scovare talenti e utilizzarli per il calciomercato. In questo senso, anche RedBird si affida alla tecnologia, con i dati che presto saranno sempre più valutati in diverse aree. I club si dotano regolarmente di data analyst, data scientist, performance analyst, figure che studiano i numeri per prendere decisioni corrette in campo medico, nella preparazione atletica, nel marketing e, ovviamente, nel calciomercato. Proprio Cardinale, un paio di mesi fa, ha parlato così dell'utilizzo degli algoritmi: "Tutti usano i dati statistici, ma noi pensiamo di avere un vantaggio nel modo diverso in cui li utilizziamo. È come RedBird utilizza i dati a distinguerci. Ha funzionato bene per il Liverpool e il Tolosa, ed è quello che RedBird vuole portare al Milan. Non si tratta di utilizzare o meno i dati, ma di combinarli con l’istinto. RedBird ha già affrontato il tema all’interno del Milan".