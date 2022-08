"Milan-RedBird, il closing è vicino. Cardinale ha trovato 600 milioni" : titola così il quotidiano Repubblica sul cambio di proprietà rossonero. Sarebbe atteso per la prima settimana di settembre il passaggio ufficiale delle quote societarie nelle mani di Gerry Cardinale . L'imprenditore, infatti, avrebbe trovato i 600 milioni che, insieme agli altri 600 di vendor loan messi dalla famiglia Singer, costituiscono la cifra totale dell'operazione, ovvero 1.2 miliardi di euro .

Rimarrà in società Paolo Scaroni. A lui non solo il compito di occuparsi della spinosa questione nuovo stadio, ma anche quello di dare il placet alle operazioni di mercato. A novembre, infatti, scadrà il contratto di Ivan Gazidis, che come noto ormai da settimane non dovrebbe rimanere in società. Al suo posto è sempre più probabile la candidatura di Giorgio Furlani. Centrocampo, dall'Arsenal il colpo last-minute? Le ultime news di mercato sul Milan