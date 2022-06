Milan a RedBird, la carica di Cardinale: “Continueremo a vincere”

Ufficiale la cessione del Milan da Elliott al fondo RedBird di Gerry Cardinale. Il nuovo proprietario è partito con il piede giusto. Il punto

Daniele Triolo

Ieri giornata importante in casa Milan. Il fondo Elliott ha ceduto la maggioranza del club a RedBird di Gerry Cardinale. Il nuovo proprietario del Diavolo, dunque, si è presentato alla stampa ed ai tifosi rossoneri nel pomeriggio, lasciando subito una buona impressione. Almeno stando a quanto dichiarato nei suoi primi momenti da numero uno del Milan.

Cardinale, ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha imparato subito le prime parole in italiano: 'Forza Milan'. Originario proprio del nostro Paese, non parla ancora la nostra lingua (lui stesso l'ha reputata "una vergogna"), ma ha promesso di mettersi presto in pari. Con l'obiettivo di parlarla allo stesso livello di Ivan Gazidis.

Il quale, ai tifosi del Milan, ha fatto presente come il club sia finito "in mani ottime". Cardinale, con RedBird, ha acquistato la maggioranza del Milan da Elliott per 1,2 miliardi di euro. L'hedge fund della famiglia Singer, però, resterà inizialmente come azionista di minoranza della società di Via Aldo Rossi. Con, almeno quanto sembra, il 30% delle quote.

Nell'accordo tra Elliott e RedBird per la cessione del Milan è inclusa la conferma dei dirigenti, quindi dal Presidente Paolo Scaroni al CEO Gazidis (quest'ultimo, in scadenza di contratto a novembre, almeno fino a settembre, mese previsto per 'closing' definitivo dell'operazione), passando, ovviamente, per Paolo Maldini, Frederic Massara e Geoffrey Moncada.

Maldini, in particolare, voleva garanzie sul progetto che il fondo RedBird di Cardinale aveva per il Milan. E, a quanto pare, il nuovo proprietario gliele ha fornite. Parlando anche piuttosto chiaramente ai giornalisti presenti ieri pomeriggio a 'Casa Milan' per il battesimo di fuoco tutto a forti tinte rossonere.

"Ho vissuto in prima persona tanti grandi eventi, ma nulla mi ha emozionato come quello che ho visto in Piazza Duomo per festeggiare lo Scudetto - ha detto Cardinale, che era presente, in incognito, a Milano, per le celebrazioni del 19° titolo del Milan -. Mi ha ricordato quali responsabilità abbiamo. I fans sono importanti, il nostro lavoro è far sì che i loro sogni si avverino. Fare in modo che quello che è accaduto due domeniche fa si ripeta".

"Assistere a questo Scudetto mi ha dato la carica per abbracciare la storia di questo club - ancora Cardinale sul Milan - e far sì che abbia un futuro altrettanto entusiasmante. Complimenti a club, Elliott, giocatori e tifosi per questa stagione meravigliosa. Sento la grande responsabilità di dare continuità a tutto questo".

"Avete appena vinto e voglio continuare così, perché io odio perdere", la promessa di RedBird e di Cardinale per il futuro del Milan. Le premesse sono buone: ora non resta soltanto che mettere in pratica gli ottimi propositi. Milan, colpo a sorpresa sulla sinistra? Le ultime news di mercato >>>