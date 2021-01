Milan: recuperi importanti per tornare devastanti | News

Con i recuperi di Bennacer, Calha e Theo, il Milan cambierà musica

Nelle partite di Gennaio si è visto come i rossoneri siano stati poco brillanti. Qualche sconfitta di troppo – a cui i tifosi non erano più abituati ad assistere – ne sono la chiara dimostrazione.

Il Milan, però, può contare su recuperi importanti e ciò potrebbe far cambiare musica un’altra volta. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sarà fondamentale il rientro di Calhanoglu e il pieno recupero di Bennacer. Con loro due a centrocampo, la squadra di Pioli può giocarsi in maniera diversa le proprie ambizioni.

Ad esempio può gestire meglio il palleggio e magari non ritrovarsi in difficoltà come nell’ultimo quarto d’ora nella partita di Bologna. Ovviamente la stanchezza delle partite ravvicinate si fa sentire, soprattutto per una squadra che è stata alle prese con numerosi infortuni.

Ma non c’è da dimenticarsi di Theo Hernandez. E’ vero che ha già giocato le ultime tre partite contro Atalanta, Inter e Bologna, ma l’ex Real Madrid non è apparso sui suoi livelli. Dopo aver scansato la positività al Covid, il terzino sinistro adesso deve trovare la miglior condizione per tornare ad arare la fascia sinistra del campo.

Con i recuperi definitivi dei due centrocampisti e del numero 19, il Milan potrà cambiare nuovamente musica. E non scordiamoci che è ancora in testa al campionato, nonostante abbia avuto queste assenze importanti. Calciomercato Milan – Rinnovi Donnarumma e Calhanoglu: la situazione