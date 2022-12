Milan, recuperato Saelemaekers: oggi la sfida all’Arsenal

Sulle pagine del Corriere dello Sport di oggi, viene presentata la prima amichevole rossonera, in vista della ripresa della Serie A a gennaio. Scende in campo il Milan, si leggi, oggi la prima di due amichevoli di lusso in quel di Dubai. Alle 15.00 (ore italiane), la quadra di Stefano Pioli affronterà l’Arsenal con una formazione non ancora al completo a causa di infortuni e reduci dai Mondiali. Per l’amichevole odierna Pioli recupera Alexis Saelemaekers, che dovrebbe tornare a giocare dopo settimane di sosta forzata a causa di un lungo infortunio. Verso il pieno recupero anche per il capitano Davide Calabria. Oggi in mediana accanto a Tonali dovrebbe giocare Vranckx, con Adli sulla trequarti pronto a sfruttare una nuova occasione. Il Milan si aspetta passi avanti anche da Rebic e Origi, mentre Tomori e Kalulu gestiranno la retroguardia in attesa dei rientri di Kjaer e Theo Hernandez.Calciomercato Milan – Il Chelsea non molla la presa per Leao