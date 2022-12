Milan, davanti non resta che Rebic: in gioco c’è anche il suo futuro

Ante Rebic, attaccante del Milan, potrebbe giocare da centravanti a Salerno visto che i 'concorrenti' lottano tra infortuni e recupero

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Ante Rebic, attaccante del Milan, al quale il Diavolo di Stefano Pioli - necessariamente - si aggrapperà in vista della ripresa del campionato di Serie A. Che, per i rossoneri, è rappresentata da Salernitana-Milan del prossimo 4 gennaio 2023.

Per Divock Origi, infatti, fermatosi per un risentimento al flessore prima della gara del 16 dicembre scorso contro il Liverpool, si va verso le due settimane di stop. Zlatan Ibrahimovic, poi, non è ancora pronto per rientrare in campo. Lo si rivedrà soltanto, secondo il quotidiano torinese, verso la fine del prossimo mese di gennaio.

Milan, tanti dubbi in attacco: una sola certezza — E poi c'è Olivier Giroud, che ieri sera ha disputato la finale dei Mondiali in Qatar con la Francia. Ha segnato 4 gol nella kermesse iridata, ma non tornerà con il morale a mille, vista la sconfitta subita per mano dell'Argentina e la sostituzione al 41' del primo tempo voluta dal Commissario Tecnico Didier Deschamps.

Adesso Giroud staccherà la spina, tornerà ad allenarsi ad inizio gennaio con i rossoneri e, se starà bene, mister Pioli a Salerno potrebbe anche schierarlo. Ma non è così sicuro. Quattro giorni dopo, in fin dei conti, a 'San Siro' ci sarà Milan-Roma e le qualità e le capacità di Giroud potrebbero tornare utili in quella partita lì.

Fermo restando, dunque, che verrà investito di maggior responsabilità Marko Lazetic, toccherà a Rebic giocare da numero 9 del Milan - con tutta probabilità - in occasione della trasferta dell'Arechi. In occasione delle due amichevoli di Dubai, Rebic ha confermato quanto ormai il Diavolo conosce da qualche anno: è forte, ma discontinuo.

Rebic si gioca il futuro: Openda preme ... — Male contro l'Arsenal, più vivo nell'incontro seguente contro il Liverpool. In questa stagione, il suo leit-motiv sembra essere quello. Era partito bene, contro Udinese (doppietta) ed Atalanta (ottima prestazione), salvo poi eclissarsi nell'ultimo mese di gare. In tutto, per lui, 3 gol in 14 partite.

Rebic, ha chiosato 'Tuttosport', dovrà darsi una svegliata perché in questa seconda parte dell'annata si gioca anche il futuro. Il Milan sta osservando, per la stagione 2023-2024, il belga Loïs Openda del Lens. E non è detto che a fargli spazio, in caso non arrivassero risposte convincenti, non sia proprio il croato. Centrocampo, che idea del Milan per gennaio! Le ultime news di mercato >>>