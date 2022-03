Milan, Rebic sotto esame: serve un finale da protagonista

Ante Rebic, attaccante del Milan, ha vissuto una stagione davvero sfortunata. Ha le ultime otto partire per lasciare il suo segno in Serie A

Daniele Triolo

'Tuttosport' in edicola questa mattina ha parlato di Ante Rebic, attaccante del Milan, che, in questa stagione, è stato davvero sfortunato. Il croato, classe 1993, dopo l'exploit dei primissimi mesi dell'annata 2021-2022 (gol alla Juventus a Torino in Serie A, gol ad 'Anfield' al Liverpool in Champions League) si è infilato, suo malgrado, in una serie di infortuni quasi senza uscita.

Ultima partita giocata, da titolare, il 16 ottobre 2021, ovvero Milan-Verona 3-2 a 'San Siro'. Anche quando è riuscito a recuperare dai fastidi alla caviglia, a nuovo anno abbondantemente inoltrato, il tecnico Stefano Pioli lo ha sempre fatto partire dalla panchina, preferendogli Rafael Leão. Il gol di Salerno, nel 2-2 in casa dei campani ultimi in classifica, di fatto resta un lampo nel buio per Rebic.

Soltanto nelle ultime partite nelle quali è stato chiamato in causa, si è rivisto un Rebic potenzialmente utile alla causa del Milan. Peccato perché lui, nei gironi di ritorno delle due stagioni precedenti, era stato davvero devastante: 11 gol nel 2019-2020, quando aveva dovuto sostituire Zlatan Ibrahimović nel ruolo di prima punta nel post-lockdown; 10 gol nel 2020-2021, con reti pesanti, decisive per il ritorno del Diavolo in Champions League.

In queste ultime otto partite che mancano alla fine del campionato, più la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter, da Rebic ci si aspetta un finale da protagonista. Che giochi dall'inizio o a gara in corso, i suoi gol saranno di vitale importanza per raggiungere gli obiettivi stagionali della formazione rossonera.

Dal suo finale di stagione, presumibilmente, secondo 'Tuttosport' passerà anche la sua conferma al Milan. Il contratto di Rebic scadrà il 30 giugno 2025, è vero, e quando in forma non lo regge nessuno, è altrettanto vero. Però il Diavolo deve anche considerare i numerosi, frequenti, stop di natura fisica del giocatore per programmare la squadra che verrà.

Negli ultimi giorni, ha concluso il quotidiano torinese, Rebic, non convocato dalla Nazionale croata, ha intensificato i suoi allenamenti a Milanello. Che contro il Bologna gli venga concessa una grande chance per il suo rilancio? Vice Theo, nuova e stuzzicante idea del Milan sul mercato >>>

