Milan, Rebic vuole tornare assoluto protagonista in rossonero

Ante Rebic, attaccante del Milan, ha intenzione di sfruttare la sosta del campionato per tornare in piena forma. Punta un posto da titolare

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come, in vista di Inter-Milan di sabato 5 febbraio, anche Ante Rebic, oltre Zlatan Ibrahimovic, stia scaldando i motori. L'attaccante croato, classe 1993, ha avuto una serie interminabile di problemi fisici che, di fatto, gli hanno impedito di essere protagonista con il Diavolo nella prima parte di stagione.

Ora, però, questi sono alle spalle e Rebic ha intenzione di sfruttare questa sosta del campionato di Serie A per rimettersi in piena forma e lottare per un posto da titolare nelle prossime partite del Milan. La sua duttilità tattica, in fin dei conti, è molto apprezzata dal tecnico rossonero, Stefano Pioli, ed era stata la chiave dei successi delle prime gare di quest'annata.

Non è escluso, adesso, che Pioli non utilizzi Rebic da prima punta, all'occorrenza, al posto di un centravanti 'pesante', come lo stesso Ibra o Olivier Giroud, lasciando quindi a Rafael Leao il pieno controllo della fascia sinistra, laddove il portoghese può esprimere al meglio tutto il suo talento. Milan, scambio di lusso con la Juve? Le ultime news di mercato >>>

