Milan, Rebic ‘on fire’: sei gol nelle ultime sette gare in Serie A / News

Ante Rebic, attaccante del Milan, conferma la sua affinità con il girone di ritorno. Undici gol segnati, sei dei quali nelle ultime sette partite

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' elegge Ante Rebic come uomo copertina del girone di ritorno del Milan. Il croato supera anche Zlatan Ibrahimovic, vittima di ripetuti problemi fisici e si ripete dopo l'exploit della scorsa stagione. Rebic è tornato ad essere un cecchino in area di rigore, freddo nelle scelte e concentrato quando serve. L'arma letale del recente Milan senza Ibra che esalta le sue qualità. L’ex Fiorentina ha segnato sei gol nelle ultime sette giornate, undici totali come quelli realizzati l'anno scorso quando divenne il miglior marcatore stagionale del Milan. È difficile togliere questo primato a Ibra (a quota 15) in appena 180 minuti, ma il croato può sicuramente migliorare la media gol raggiunta nello scorso campionato di una rete ogni 126 minuti (ora è a uno ogni 153'). Intanto in Spagna sono sicuri: "Maldini ha scelto l'attaccante per il Milan" >>>