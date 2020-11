Milan, Rebic non ancora al meglio: l’obiettivo rossonero / News

Milan, Rebic non ancora al top

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo lo stop di un mese a causa della lussazione al gomito nel corso di Crotone-Milan, Ante Rebic è tornato a disposizione di Stefano Pioli. In occasione di Milan-Verona, posticipo della 7^ giornata di Serie A, il croato dovrebbe partire dalla panchina come successo contro Udinese e Lille. Il numero 12 non è ancora al 100% della condizione e, secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, l’obiettivo del Milan è quello di riaverlo al meglio dopo la sosta della nazionali.

