Milan, Rebic in doppia cifra: ecco chi ci è riuscito negli ultimi cinque anni

MILAN NEWS – Con la rete segnata sabato sera sul campo della Lazio, il croato Ante Rebic, classe 1993, ha raggiunto i 10 gol stagionali con il Milan: 9 nelle ultime 11 gare di campionato più quella realizzata il 13 febbraio scorso in Milan-Juventus 1-1, semifinale di andata di Coppa Italia a ‘San Siro‘.

Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, Rebic è soltanto il quinto attaccante rossonero che, negli ultimi cinque anni, è riuscito a compiere tale ‘impresa’. Prima di lui, aveva centrato l’obiettivo il colombiano Carlos Bacca, con 20 gol nella stagione 2015-2016 e 14 nella stagione 2016-2017, poi Patrick Cutrone (18 gol) e il portoghese André Silva (10), entrambi nella stagione 2017-2018.

Infine, prima di Rebic, c’era riuscito Krzysztof Piatek, con 11 reti nel semestre gennaio-maggio 2019. ECCO 4 BUONI MOTIVI PER CREDERE IN UN SUCCESSO ROSSONERO IN MILAN-JUVENTUS >>>