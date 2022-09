Milan, la verità sul problema di Rebic. I numeri non sono dalla sua parte

Ante Rebic, attaccante del Milan, è fermo da settimane per un problema alla schiena. 'Il Giornale oggi in edicola svela la sua entità

Daniele Triolo

Ante Rebic, come noto, aveva iniziato questa stagione con una bella doppietta a 'San Siro' in occasione di Milan-Udinese 4-2. Sembrava, questo, il modo più bello per liberarsi di tutte le scorie della passata annata. Seppur terminata con la conquista dello Scudetto, infatti, dal punto di vista personale Rebic l'ha trascorsa tra infortuni di vario tipo, poi tanta panchina e scarsa incisività sotto rete.

Milan, per Rebic si tratta di un'ernia al disco?

Purtroppo, anche in quest'avvio di 2022-2023 il croato sembra essere ripiombato nel circolo vizioso degli infortuni. Attualmente è fermo, già da qualche settimana, per via di un problema alla schiena che gli ha fatto saltare già diverse partite del Diavolo. Secondo quanto riferito da 'Il Giornale' oggi in edicola, pare che Rebic soffra di una piccola ernia al disco. Si tratterebbe, secondo quanto filtra da Milanello, di un'ernia di dimensioni minuscole.

Tale, però, da procurargli dolore, con l'impossibilità di ricorrere a terapie come l'uso di farmaci cortisonici o di procedere con un intervento chirurgico. Da capire, dunque, quando l'ex Eintracht Francoforte potrà tornare ad allenarsi con il gruppo agli ordini di mister Stefano Pioli. Il quale, purtroppo, è costretto a rinunciare a lui, causa infortunio, per l'ennesima volta da quando il giocatore veste la maglia del Milan.

Dal 2019 ad oggi, infatti, Rebic ha saltato ben 46 partite sulle 148 giocate dai rossoneri: in pratica, è stato assente il 31% delle volte. Non è un caso, dunque, che il Diavolo abbia iniziato a pensare ad alternative sul mercato al croato già per la sessione invernale di trattative.