Milan, Pioli in cerca della punta: grande occasione per Rebic

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sull'attacco del Milan : con Origi fuori, Ibra ancora ai box e Giroud che tornerà dai Mondiali, a Stefano Pioli restano solamente due opzioni: Charles De Ketelaere e Ante Rebic . Il croato, si legge, dovrà fare il salto di qualità. Noto per la sua poca costanza, quando in forma può essere decisivo. L'esperienza di Rebic potrebbe essere fondamentale per Pioli , che cercherà in lui, il giusto pezzo per l'attacco.

Pezzo anche su Giroud: la strategia, si lgge, è consentire al 36enne francese un ingresso graduale e tenerlo pronto per la sfida successiva contro la Roma in campionato, ma soprattutto dovrà essere l’arma in attacco contro l’Inter nella gara di Supercoppa italiana in programma il prossimo 18 gennaio. Stefano Pioli, quindi, potrebbe trovarsi in difficoltà in attacco solo contro la Salernitana. Calciomercato Milan – Incontro con Raiola per il rinnovo di Bennacer