Milan, contro il Real Madrid sarà sfida di alto livello Leao-Vinicius

Milan-Real Madrid sarà anche l'occasione per assistere alla sfida di alto livello a 'distanza' tra Rafael Leao e Vincius

Alle ore 4:00 della notte tra domenica 23 luglio e lunedì 24 luglio, al 'Rose Bowl' di Pasadena andrà in scena la seconda amichevole stagionale del Milan , la prima di questa tournée negli USA. L'avversario sarà il Real Madrid di Carlo Ancelotti , allenatore che ha vinto praticamente tutto in rossonero.

'Tuttosport', in edicola questa mattina, pone l'accento però su una sfida di alto livello che potrebbe andare in scena tra Rafael Leao e Vinicius, due frecce della fascia destra, ma soprattutto due leader annunciati per la prossima stagione. L'addio di Zlatan Ibrahimovic e Sandro Tonali, infatti, consegna sempre più responsabilità nelle mani del portoghese, fresco di rinnovo di contratto. D'altro canto il brasiliano sarà chiamato a diventare la luce dei Blancos, dopo l'addio di Karim Benzema. Uno scontro che si preannuncia scoppiettante.