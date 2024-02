'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Rafael Leao , attaccante del Milan che, in questa stagione, è stato discontinuo e letale sotto porta. Gli assist in campionato ci sono ( 7 ), le occasioni create non mancano mai. Ma davanti alla porta avversaria, il nativo di Almada non sta mantenendo i ritmi delle due stagioni passate. Quello che ci sarebbe aspettato da un calciatore premiato con la maglia numero 10 e un rinnovo di contratto con stipendio di 7 milioni di euro all'anno.

Milan, il confronto tra Leao e gli altri big internazionali

Il quotidiano torinese ha preso in esame i cinque campionati più importanti in Europa, mettendo a confronto Leao con tutti gli esterni sinistri dei club più forti. Tralasciando Kylian Mbappé (PSG), che ha segnato 21 reti in Ligue 1 ma che, di fatto, è diventato un attaccante più centravanti che ala, in tanti hanno trovato la porta con maggior frequenza rispetto a Leao del Milan. Heung-Min Son (Tottenham) ha segnato 12 volte in Premier League, poi Leroy Sané (Bayern Monaco) 8 volte in Bundesliga, quindi Vinícius Júnior (Real Madrid) e Ferran Torres (Barcellona) 7 reti nella Liga e ancora Luis Díaz (Liverpool) con 6 gol in Premier League. Per Leao sono appena 4, e quello contro l'Atalanta segnato a distanza di cinque mesi dall'ultimo.