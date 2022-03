Milan, da Leao a Tonali: la rosa rossonera vale quasi 500 milioni / News

Da Rafael Leao a Sandro Tonali passando per Fikayo Tomori e Theo Hernandez. Milan, ecco quanto sono cresciuti i tuoi gioielli

L'edizione odierna del 'Corriere della Sera' sottolinea la crescita di diversi calciatori giovani che stanno maturando con la maglia del Milan. Calciatori diventati titolari inamovibili, ma che all'inizio rappresentavano vere e proprie scommesse. Si parte dal giocatore attualmente più in forma, quello che sta incantando tutti a suon di colpi di classe: vale a dire Rafael Leao. Il portoghese è uno dei talenti più splendenti del panorama europeo. La sua valutazione si aggira sui 60 milioni di euro, ma si può tranquillamente toccare quota 70 se il numero 17 dovesse continuare a inanellare prestazioni positive. Paolo Maldini, dopo le note esperienze recenti, non vuole più correre rischi: per questo motivo è pronto il rinnovo di contratto con ingaggio triplicato che verrà ufficializzato nelle prossime settimane.