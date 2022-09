Milan, un giorno da Leao: la vetrina della Champions League è tutta sua

Squalificato in campionato, Rafael Leao del Milan scenderà in campo sicuramente domani pomeriggio in Champions contro la Dinamo Zagabria

Daniele Triolo

Rafael Leao, squalificato in campionato contro il Napoli per via dell'espulsione di 'Marassi', dovrà trascinare il Milan domani pomeriggio in Champions League. Ovvero quando la squadra rossonera affronterà a 'San Siro', alle ore 18:45, la Dinamo Zagabria per la 2^ giornata del Girone E. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina.

Leao giocherà nel suo ruolo di esterno sinistro d'attacco in Milan-Dinamo Zagabria, lasciando il cuore dell'area di rigore avversaria ad Olivier Giroud. Il francese sarà costretto, a quasi 36 anni (li compirà il prossimo 30 settembre) a fare gli straordinari, giocando l'ennesima gara consecutiva sia contro la Dinamo sia contro il Napoli.

Milan-Dinamo con Leao titolare. Rafa vuole lasciare il segno

Questo perché in casa Milan è di un nuovo emergenza attacco. Né Ante Rebić (ernia al disco) né Divock Origi (riacutizzarsi di un problema al tendine), infatti, saranno disponibili per questa importante, doppia sfida dei rossoneri prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il belga è già volato in patria per curarsi con i medici della sua Nazionale. Lo ha fatto di comune accordo con lo staff medico del Diavolo, che condividerà il percorso di recupero dell'ex Liverpool con i colleghi belgi.

A tutto questo va aggiunto come anche Zlatan Ibrahimović, comunque fuori dalla lista Champions, sia fuori causa almeno fino a gennaio 2023. Straordinari, dunque, come detto, per Leao e Giroud in Milan-Dinamo Zagabria. Il portoghese cercherà di segnare il suo secondo gol in Champions con i rossoneri. Vuole prendersi titoli e ribalta, dopo la rete (purtroppo inutile) realizzata contro l'Atlético Madrid un anno fa.

Lascerà, poi, il proprio posto sulla trequarti contro gli azzurri di Luciano Spalletti nel big match di campionato: per la sua sostituzione, se la giocheranno Alexis Saelemaekers, il recuperato Rade Krunić e Brahim Díaz.