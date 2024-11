«Sono cose che succedono - ha detto Leao, le cui dichiarazioni sono state riprese dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola -. Non ho nulla contro l'allenatore. È una questione risolta . Non mi piace stare in panchina, mi piace sempre aiutare la squadra. Le decisioni le deve prendere l'allenatore. Sia in Nazionale che al Milan, io cerco di dare sempre il massimo per aiutare la mia squadra».

E ad Alessandro 'Billy' Costacurta, ex difensore rossonero e oggi opinionista per 'Sky Sport', che lo aveva additato come 'importante, ma non fondamentale' e ancora 'non è un campione', Leao ha replicato da par suo: «Chiaramente non sono d'accordo. Sto facendo grandi stagioni al Milan. La stagione è appena iniziata. Ovviamente non sono il giocatore perfetto, ci sono momenti in cui posso fare molto meglio anche perché sono molto autocritico. Queste critiche non mi scuotono comunque. Ho persone nel Milan e in Nazionale che mi aiutano a crescere. Da un lato anzi, queste critiche mi aiutano, mi motivano a crescere in campo ancora di più».