Milan, l’importanza della numero 10: adesso tocca a Leao

Negli ultimi anni i giocatori che hanno indossato quella casacca, come riportato da Tuttosport, hanno avuto molte difficoltà e non hanno rispettato del tutto le grandissime aspettative che si erano riposte in loro. Il ventiquattrenne, nonostante la giovane età non ha paura di questa sfida e ha chiaramente confermato che è stato lui ad assumersi tale responsabilità richiedendo tale maglia.