Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 4 novembre 2024. Non potrebbe essere altrimenti visto che, archiviata la vittoria di Monza in campionato, è già tempo di pensare nuovamente all'Europa. Tre i protagonisti assoluti del Diavolo in questa giornata, con l'auspicio che - magari - possano diventarlo anche sul campo, oltre che sui giornali, al cospetto di un vecchio amico dei rossoneri. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.