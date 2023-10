Milan, Leao è il tuo leader. Loftus-Cheek, infortunio non grave

Rafael Leao sempre più devastante nel Milan di Stefano Pioli. Stop per Ruben Loftus-Cheek, ma non dovrebbe stare fuori a lungo

Milan, Leao devastante quando vuole. Talento fuori discussione

Il Milan non può fare a meno del suo leader Leao e Leao non può fare a meno di stimoli. Contro la Lazio, in campionato, ha sonnecchiato per tutto il primo tempo; poi, nella ripresa, ha deciso il match con due assist per Christian Pulisic e Noah Okafor. Per fare il salto di qualità il nativo di Almada, il numero 10 del Milan deve imparare ad 'abbattere i tempi morti'. Anche perché il suo talento è indiscutibile: ora sta crescendo anche il feeling con Pulisic, con cui parla la medesima lingua calcistica.