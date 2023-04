Milan, novità importanti su Leao. Parlano Kaladze e Berlusconi

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, venerdì 7 aprile 2023. Stasera il Diavolo tornerà in campo contro l'Empoli ma, intanto, non si placano i 'rumors' di calciomercato. E, al contempo, si registrano interessanti dichiarazioni di ex rossoneri e possibili, futuri tali. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.