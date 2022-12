Mondiali in Qatar archiviati, ora Leao è pronto a riprendersi il Milan

Rafael Leao, attaccante del Milan, è tornato ad allenarsi ieri a Milanello dopo aver passato il Natale in famiglia. In campo già a Salerno

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan che è tornato ieri ad allenarsi a Milanello agli ordini del tecnico Stefano Pioli.

Milan, Leao è tornato a disposizione di Pioli — Si è trattato del primo giorno di allenamento di Leao con i compagni, al ritorno del portoghese dalle vacanze post Mondiali in Qatar. Rafa e il Milan si sono ritrovati, ma il tempo per allenare la 'chimica' non è tantissimo. Tra meno di 10 giorni, infatti, ci sarà Salernitana-Milan, alla ripresa del campionato di Serie A.

Da quel momento, proseguendo con lo scontro diretto Milan-Roma, non ci saranno pause. Si andrà in campo molto spesso ogni quattro giorni e Leao, che ha passato il Natale con amici e familiari, è pronto a riprendersi la squadra sulle spalle. A Salerno sarà titolare, come sempre.

In Salernitana-Milan giocherà titolare a sinistra — Non come ai Mondiali, dove l'ormai ex Commissario Tecnico del Portogallo, Fernando Santos, gli ha concesso solo 83' di gioco in 5 partite. Spezzoni di gara in cui Leao, però, ha anche trovato il modo di segnare due gol bellissimi contro Ghana e Svizzera. Un torneo iridato strano per Leao.

Il quale, molto probabilmente, ha chiosato la 'rosea', non influirà molto sulla grande partita del rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. Il Milan e gli agenti di Leao si parleranno a gennaio. La partita è più che mai aperta.