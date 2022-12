Milan, Leao lunedì a Milanello: nel mirino ha due grandi obiettivi

Rafael Leao, attaccante del Milan, è in trattativa per il rinnovo del contratto con il Diavolo. Intanto vuole vincere e segnare nel 2023

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan, pronto a tornare ad allenarsi dopo la pausa per il Natale. Accadrà lunedì 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano, nel pomeriggio di Milanello. Leao e il Milan, ha ricordato il quotidiano sportivo nazionale, non si vedono da metà novembre, da Milan-Fiorentina 2-1 con un gol a 'San Siro'.

Quindi, dopo la pausa dai rossoneri per i Mondiali in Qatar, Leao è passato a salutare i compagni nel ritiro di Dubai prima di godere di qualche giorno di vacanza all'indomani dell'eliminazione dei lusitani dalla rassegna iridata. Ora, però, il tempo delle ferie è finito: dopodomani, nel centro sportivo rossonero, l'attaccante ricomincerà a sgobbare per mister Stefano Pioli.

Milan, Leao è tornato e lunedì si allenerà — Leao è pronto a rimettersi il Milan sulle spalle, tirato a lucido, in condizione psico-fisica ideale. Ai Mondiali ha segnato 2 gol giocando appena 83', visto che è sempre partito dalla panchina nelle cinque partite di disputate. Il numero 17 del Diavolo ha sfruttato al meglio gli spezzoni di gara concessigli dall'ex ormai ex Commissario Tecnico Fernando Santos, senza sfiancarsi dal punto di vista fisico.

Ed ora Leao prepara un 2023 al top, con tanta benzina da portare nel serbatoio rossonero. I numeri dicono che Leao, nella prima parte di stagione, ha viaggiato con i numeri - importanti - del girone di ritorno dell'annata 2021-2022, quella conclusa con la vittoria del 19° Scudetto rossonero e con 7 gol nelle ultime gare per lui.

Dalla stagione 2019-2020, poi, la prima dal suo arrivo in Italia, ha avuto una crescita imperiosa. È migliorato in tutte le voci: dalla media gol alla media tiri, dai tocchi in area avversaria agli assist, il Leao di oggi è il migliore mai visto al Milan. Un aspetto su tutti: quando mister Pioli lo ha promosso titolare a sinistra, nell'annata 2020-2021, l’ex Lille segnava un gol ogni 358 minuti; oggi siamo a un gol ogni 211 minuti.

Obiettivi: secondo Scudetto, 20 gol stagionali. E rinnovo ... — Si può fare sicuramente di meglio. Ecco perché Leao, con il nuovo anno, ha messo nel mirino due importanti obiettivi. Il primo, di squadra, è quello di rimontare il Napoli, conquistare il secondo Scudetto consecutivo con il Milan, che, per i rossoneri, equivarrebbe a mettere la seconda stella sulla maglia.

Il secondo, personale, è quello di arrivare a realizzare almeno 20 gol stagionali. Ha tutte le capacità e le qualità per farlo. Ad inizio del nuovo anno, poi, il Milan e il rappresentante di Leao, l’avvocato Ted Dimvula, si rivedranno per tornare a discutere del rinnovo del contratto del nativo di Almada.

La partita si annuncia lunga e complicata. Il Milan, però, è pronto a garantire a Leao uno stipendio di 7 milioni di euro netti all'anno e un futuro da stella. Basterà per convincere tutti che il suo percorso in rossonero è tutt'altro che esaurito? Ai posteri l'ardua sentenza.