Milan a tutto Leao: obiettivo 20 gol in Serie A per il 20° Scudetto

Il nativo di Almada dovrà riuscire a segnare almeno 20 gol in Serie A per consegnare al Diavolo il 20° Scudetto della sua storia, quello della seconda stella. Si tratta di un obiettivo alla portata per il nuovo numero 10 rossonero: la scorsa stagione si era fermato a 15 e, pertanto, bisogna alzare l'asticella ancora un altro po'.

Dopo il capolavoro di Roma, ci sarà il derby quale banco di prova per Leao. Il quale, va detto, è cresciuto con costanza, stagione dopo stagione. Nelle prime due stagioni al Milan, 6 gol a campionato. Man mano, però, che cresceva il numero degli assist, è aumentato anche quello delle reti. Ne ha siglate 11 nell'anno dello Scudetto e, come detto, 15 in quello seguente.

Più coinvolto nel gioco, più pericoloso: cercherà di segnare di più — Un anno fa è riuscito a farsi apprezzare anche in Champions League ed ora non gioca più come uno splendido solista, ma è bravo a mettere tutto il suo talento al servizio della squadra di Pioli. La 'rosea' lo ha dimostrato con i numeri: Rafa, per esempio, è abile ora a servire i suoi compagni con maggior attenzione.

La media dei passaggi riuscita è salita progressivamente dai 10,74 del 2019-2020 ai 16,67 di oggi. Passaggi che avvengono anche nella metà campo rossonera. Leao, poi, tocca il doppio dei palloni rispetto alla sua prima stagione rossonera, è statisticamente più pericoloso nelle occasioni create e nei tocchi di palla nell'area avversaria.

Più responsabile e maturo, Leao è in cerca quindi dell'importante, duplice missione con il Milan. Qualora andasse in porto, regalerebbe un paio di gioie non indifferenti al suo popolo. Milan, uno svincolato di lusso subito da Pioli? Le ultime news >>>

