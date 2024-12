Top News Milan: 4^ vittoria in Europa, super Leao e lo sfogo di Fonseca

Dopo la vittoria di ieri in Champions League contro la Stella Rossa, il Milan è tornato ad allenarsi in vista del match di domenica sera contro il Genoa. In occasione di quel match, si terranno i festeggiamenti dei 125 anni del club rossonero. I quotidiani sportivi di oggi hanno scritto della vittoria di ieri, di Rafael Leao che sembra rinato ma soprattutto delle dure parole di Paulo Fonseca nel post-partita. Inoltre, ci sono novità riguardanti gli infortuni di Ruben Loftus-Cheek ed Alvaro Morata. Ecco, quindi, le principali notizie pubblicate fino ad ora da su pianetamilan.it.