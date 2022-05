Milan, Rafael Leao è il re della squadra: uomo chiave tra mercato e rinnovo

Il valore di Rafael Leao è triplicato da quando è al Milan e le richieste non mancano. I rossoneri però vogliono rinnovargli il contratto.

Stefano Bressi

Questo campionato del Milan porta indelebilmente il segno di Rafael Leao, portoghese classe 1999 che ha fatto la differenza e anche di più. Prestazioni e gol, soprattutto, che hanno fatto schizzare alle stelle il suo valore di mercato. Il talento c'è sempre stato, mancavano continuità e gol, che sono arrivati quest'anno e che adesso lo rendono un giocatore chiave. Ora manca un ultimo passo, magari deciso ancora una volta da lui. I milanisti se lo tengono stretto e lo amano, ma Stefano Pioli assicura che può crescere ancora.

Anche lo stesso Rafael Leao sembra avere le idee chiare e voler diventare un fuoriclasse assoluto. Si ispira ai più grandi di tutti e spera di aumentare sensibilmente la propria quota gol. Come detto, il Milan se lo tiene stretto e aspetta un'ulteriore crescita. Nel frattempo, però, le altre non stanno a guardare. Addirittura secondo il CorSera pare che il Paris Saint-Germain sia pronto a offrire 70 milioni per aggiudicarselo. Una cifra altissima, anche perché il contratto di Rafael Leao scade nel 2024. Un valore che si è quasi triplicato rispetto a quanto era stato pagato. Ora tutti sono in coda per lui e bisogna resistere alle offensive.

La trattativa per il rinnovo, come vi avevamo raccontato in anteprima assoluta nel video che trovate in alto, si è però arenata leggermente. L'offerta da 4,5 milioni che sembrava soddisfacente, visto che è il triplo di quanto guadagna attualmente, non basta più. La crescita è stata esponenziale e ora le richieste di Jorge Mendes sono più alte. I rapporti sono ottimi e i colloqui proseguono, anche Rafael Leao sarebbe felicissimo di restare, ma servirà alzare l'offerta e presentare un ingaggio da quasi fuoriclasse. Esattamente ciò che è.

Una mano potrebbe darla proprio la vittoria dello Scudetto magari, sia per l'entusiasmo che per le casse: chi vince guadagna 30 milioni circa. Poi bisogna capire il futuro della società, con Elliott che potrebbe vendere, ma anche restare. In caso di vendita, bisogna poi capire a chi sarebbe venduto il Milan: se agli americani o agli arabi o a qualcun altro. La situazione di incertezza non aiuta le trattative in questo momento, ma è chiaro che chiunque arrivi o resti, vorrà trattenere Rafael Leao e i migliori.

Un altro fattore che sta pesando è quello della vicenda legata al risarcimento richiesto dallo Sporting e che ancora non è chiaro chi debba pagare. Si era liberato per giusta causa dopo l'aggressione di alcuni tifosi, ma ha perso la causa e ora deve pagare 16 milioni. Il verdetto del Tribunale di Milano è slittato: si ritarda il rinnovo, ma almeno si può concentrare sul campionato. Testa solo a domenica, per cercare di vincere lo Scudetto numero 19 e far vedere a tutti che Rafael Leao è ormai un campione che giocherebbe ovunque. Queste, intanto, le notizie più importanti della mattina >>>

