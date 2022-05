Tanto spazio concesso al Milan di Stefano Pioli sui quotidiani, sportivi e non, in edicola questa mattina. I rossoneri, infatti, sono a 90' da uno Scudetto che manca dal 2011 e, pertanto, non si potrà sbagliare la partita in casa del Sassuolo. Ma anche sul fronte societario e su quello del calciomercato, il mondo rossonero fa registrare un bel fermento. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti pubblicate sul Milan nella mattinata odierna, giovedì 19 maggio 2022.