Milan, quello di Madrid è stato il vero Leao. Ora deve continuare così

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club rossonero spera che la vittoria contro i Blancos sia la svolta della stagione per alcuni giocatori chiave, come Leao. Il numero 10 del Milan ha brillato nella notte di Madrid, rubando la scena ai più gettonati Vinicius, che ha segnato su rigore, e Mbappé. Se i due madridisti non hanno inciso particolarmente, l'esterno del Milan si è messo in mostra con giocate determinanti come in occasione delle reti di Alvaro Morata, settimo gol segnato contro il Real Madrid, e Tijjani Reijnders, 4° gol in stagione.